Giugliano, i Carabinieri arrestano affiliato al clan Mallardo

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Giugliano in Campania hanno arrestato Marino Sessa, un 46enne del luogo già noto alle forze dell'ordine e ritenuto affiliato al clan “Mallardo” operante a Giugliano e zone limitrofe. Raggiunto da un Ordine di Carcerazione emesso dalla Procura Generale di Napoli, dovrà espiare la pena residua di 3 anni, 10 mesi e 27 giorni di reclusione per associazione di tipo mafioso accertata a Giugliano dal 2008 al 2011, per la quale era stato condannato alla pena complessiva di 6 anni.

L’arrestato è stato tradotto nel Centro Penitenziario di Secondigliano.