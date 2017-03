Sorpreso in casa con una pistola carica: arrestato 53enne

E' stato sorpeso in casa in possesso di una pistola carica. I carabinieri della Stazione di Brusciano hanno arrestato un 53 enne di Mariglianella con l'accusa di detenzione di arma clandestina, ricettazione e detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

L’uomo è stato bloccato in casa mentre stava cercando di disfarsi dell’arma buttandola giù dalla finestra. Nel corso della perquisizione della sua abitazione in Via Napoli, sono stati rinvenuti e sequestrati anche 52 grammi di hashish in stecchette pronte per lo smercio al dettaglio. L’arrestato è stato portato al carcere di Poggioreale.