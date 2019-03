In questi immagini il momento in cui il latitante Marco Di Lauro è stato portato via dall'appartamento di via Emilio Scaglione dove è stato arrestato dalle forze dell'ordine. Tante le urla di soddisfazione e gli applausi di passanti e uomini in divisa che sono riusciti a stringere le manette ai polsi del boss dopo oltre 14 anni di latitanza.