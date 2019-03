L'arrivo di Marco Di Lauro in Questura (VIDEO)

Marco Di Lauro è appena uscito dalla Questura di Napoli a via Medina per essere portato in carcere. Dopo gli adempimenti del caso, il boss è stato trasferito con un grande dispiegamento di forze dell'ordine. In centinaia tra poliziotti, carabinieri e finanzieri hanno scortato l'uscita del 38enne all'interno di una Range Rover di colore bianco.

Tanti anche i curiosi che hanno aspettato la sua uscita e hanno applaudito le forze dell'ordine. Tra pochi minuti avrà inizio una conferenza stampa nel corso della quale verranno spiegati i dettagli del suo arresto.