Arrestato il latitante Marco Di Lauro: era il boss del clan

Il latitante e boss dell'omonimo clan Marco Di Lauro è stato arrestato pochi minuti fa grazie ad un'operazione congiunta dei carabinieri, della polizia e della guardia di finanza. Il boss è stato scovato a Chiaiano, a pochi chilometri dalla roccaforte della storica cosca di Secondigliano di cui lui era l'erede al trono. Le forze dell'ordine sono intervenute a via Emilio Scaglione. Insieme a lui c'era la moglie.

La latitanza

Di Lauro, 38 anni, figlio del fondatore della cosca Paolo, era considerato il reggente del clan ed era latitante dal 7 dicembre 2004. In quell'occasione riuscì a sfuggire alle manette nel corso di un blitz che decapitò il clan all'indomani della cosiddetta faida di Scampia. Faceva parte dell'elenco dei trenta ricercati più pericolosi d'Italia, la stessa lista in cui è presente il boss della mafia, Matteo Messina Denaro.

La accuse

Dal 17 novembre 2006 era ricercato anche a livello internazionale per associazione mafiosa. Con questa accusa è stato arrestato e dovrà scontare una condanna definitiva a dieci anni di carcere. Di Lauro è stato anche coinvolto nell'omicidio di Attilio Romanò, vittima innocente della camorra, e ritenuto il mandante del delitto avvenuto nel corso della faida per la scissione degli Amato-Pagano dal clan. Per questa accusa è stato condannato in primo e in secondo grado ma la sentenza è stata annullata con rinvio in Cassazione e il processo verrà rifatto dinanzi a un'altra sezione della Corte d'Assise d'Appello di Napoli.

Non aveva armi né vedette a proteggerlo. In casa aveva pochi soldi e ormai era ad un passo dalla cattura. Quando sono arrivati gli uomini in divisa lui era in pigiama, la moglie in vestaglia, e stava mangiando pasta e pistacchi. Non ha opposto alcuna resistenza e la sua unica preoccupazione quando gli sono state strette le manette ai polsi sono stati i gatti.

Centinaia di persone stanno attendendo l'uscita del boss all'esterno della Questura di via Medina. In molti hanno applaudito le forze dell'ordine al momento dell'arrivo di Di Lauro che verrà portato in carcere nella notte per evitare qualsiasi tipo di spettacolarizzazione