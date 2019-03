Arresto Marco Di Lauro: tutti i dettagli (VIDEO E FOTO)

Non aveva armi né vedette a proteggerlo. In casa aveva pochi soldi e ormai era ad un passo dalla cattura. Quando sono arrivati gli uomini in divisa lui era in pigiama, la moglie in vestaglia, e stava mangiando pasta e pistacchi. Non ha opposto alcuna resistenza e la sua unica preoccupazione quando gli sono state strette le manette ai polsi sono stati i gatti. Questi i primi dettagli della cattura di Marco Di Lauro, il boss dell'omonimo clan di Secondigliano, arrestato oggi dopo una latitanza lunga 14 anni.

A fornire i particolari dell'operazione sono stati il questore Antonio De Iesu, il comandante provinciale dei carabinieri il colonnello Ubaldo Del Monaco e il comandante provinciale della guardia di finanza il generale Pierluigi D'Alfonso. All'interno dell'abitazione sono stati trovati anche dei documenti che sono al vaglio delle forze dell'ordine. Secondo gli investigatori il clan non è più forte come nel 2004 e Di Lauro non poteva più godere degli appoggi di una volta. Per l'arresto sono stati utilizzati 150 uomini delle forze dell'ordine e non ha avuto via di fuga. La compagna che è stata trovata con lui non è in stato di fermo mentre Di Lauro rimarrà in questura e verrà portato in carcere a notte fonda. Una scelta precisa dell'autorità giudiziaria che ha deciso di non sottoporto a nessun tipo di spettacolarizzazione.

