Il video della polizia he mostra, dall'alto, l'arrivo di Marco Di Lauro a bordo di una vettura bianca. L'automobile entra in Questura e si ferma nel cortile interno. Quando il boss viene fatto scendere dalla macchina, parte l'applauso di poliziotti, carabinieri e finanzieri presenti al momento. Subito dopo, l'arrestato viene fatto salire in ascensore.