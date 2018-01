In carcere la madre di un uomo dei De Micco

Detenzione d'armi e ricettazione, aggravati dal metodo mafioso. Con queste accuse è stata arrestata C.R., 49enne, madre di un pregiudicato vicino al clan De Micco e moglie di un ex affiliato al clan Sarno. L'ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita dalla polizia su richiesta della Dda di Napoli. La donna è stata arrestata a Gaeta dopo che si era spostata lì da Ardea ed è stata portata nel carcere di Rebibbia.

L'indagine è partita dopo un sequestro nel suo appartamento di una pistola Tanfoglio, con matricola abrasa e con 22 cartucce calibro 380, nascosta all'interno dell'anta di un armadio. In un primo momento era stata sottoposta alla misura del divieto di dimora in regione Campania. Successivamente è stata decisa la custodia cautelare in carcere che è stata eseguita oggi.