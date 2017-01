Arrestata la madre del boss dei Gallo-Psielli

È stata condannata a cinque anni e quattro mesi per estorsione aggravata dal metodo mafioso e adesso è arrivato il momento di scontare la propria condanna. Finisce in carcere A. D. S. madre di Francesco Gallo ritenuto dagli investigatori, il boss della famiglia dei “Psielli”, una costola del clan Gallo-Cavalieri di Torre Annunziata. Dopo la condanna subita dalla 63enne, è arrivato l'ordine di carcerazione che ha spalancato per lei le porte del carcere di Pozzuoli dove è stata immediatamente trasferita.

La donna è stata condannata per essere una degli elementi che ha effettuato un'estorsione ad una nota casa cinematografica nel corso delle riprese di una serie tv. Alcune scene vennero girate all'interno del suo appartamento, imposto dal clan egemone all'interno del rione Penniniello. Ad eseguire l'ordine di carcerazione sono stati i carabinieri che hanno stretto le manette ai polsi alla donna nella sua attuale abitazione di Pompei.