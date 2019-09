Pompei, una pistola nel negozio: arrestato macellaio

F.D.S., macellaio 28enne di Pompei già noto alle forze dell’ordine, teneva una pistola nascosta in un cassetto di un mobile nel retrobottega della propria macelleria a Pompei. L'uomo è stato trovato dai carabinieri della compagnia di Castellammare in possesso di una semiautomatica con matricola abrasa e con cinque cartucce nel caricatore quindi è stato arrestato per detenzione di arma clandestina.

Adesso è agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.