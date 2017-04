Era sfuggito alla cattura dal 2004: 29enne arrestato in una piazza di spaccio

I Carabinieri hanno fatto irruzione nel rione Sanità, in una nota piazza di spaccio situata in via Carrette, arrestando G. F. già noto alle forze dell'ordine per reati di droga e contro il patrimonio.

Il 29enne era sfuggito ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Napoli nel 2004.

Dovrà espiare un residuo pena di 10 mesi di reclusione in carcere per reiterati reati di evasione e furto commessi dal 2004 ad oggi.

Dopo le formalità di rito è stato condotto nel carcere di Poggioreale.