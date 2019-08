Arrestata latitante in Portogallo: dovrà scontare 11 anni di carcere

Valeria Pane, una 39enne di Pianura, è stata arrestata dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bagnoli con la collaborazione della Divisione Sirene, e del reparto di Polizia portoghese "Unidade de Informaçao de Investigaçao Criminal". Le indagini per la cattura sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli -Sezione Esecuzione Penale- che ha emesso il Mandato di arresto europeo ed ha autorizzato le ricerche all'estero in collaborazione con la Polizia portoghese.

La donna, dichiarata latitante il 12 marzo scorso e già nota alle forze dell'drdine, è stata catturata nella città di Oporto, in Portogallo. Dovrà scontare 11 anni di reclusione e tre di libertà vigilata per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti commessa tra il 2009 e il 2016, per effetto di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Napoli. La 39enne è attualmente detenuta in un penitenziario portoghese in attesa dell'estradizione.