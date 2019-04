Arrestato napoletano latitante ad Ibiza: è accusato di aver rapinato un Rolex

Un 43enne napoletano, arrestato ad Ibiza lo scorso 21 febbraio, è stato estradato in Italia. Sul suo conto pendeva un mandato d’arresto europeo con ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina.

Secondo gli inquirenti, avrebbe – con un complice – rapinato a Napoli un turista francese del suo Rolex, orologio dal valore di circa 25mila euro. Nell'occasione i rapinatori erano in sella ad uno scooter e affiancarono la vittima, rubando l'orologio dell'uomo in un momento in cui questo era distratto. La violenza dello strappo ferì al polso il turista.

Le indagini sono state avviate dalla Squadra Mobile, che ha raccolto numerosi elementi indiziari sull’identità dei rapinatori anche grazie alle dichiarazioni della vittima e dei suoi familiari. Da qui lo scorso luglio l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare a carico dei due presunti rapinatori.

Il 43enne è stato per 7 mesi latitante poi trovato in Spagna. Esattamente come gli era successo 11 anni fa.