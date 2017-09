Latitante del clan Di Lauro in manette a Grottammare

È stato arrestato a Grottammare, vicino San Benedetto del Tronto, un esponente del clan Di Lauro di Napoli. Il 40enne è stato arrestato dai carabinieri di San Benedetto del Tronto la scorsa notte. L'uomo è stato condannato per associazione mafiosa ed era latitante da tre mesi.

I militari sono entrati in azione nel paesino sulla costa e sono riusciti a stringere le manette ai polsi al 40enne dopo un periodo di attività investigativa per l'identificazione. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Fermo dopo le attività amministrative di rito. È stato condannato a quattro e quattro mesi di reclusione per l'appartenenza alla cosca napoletana.