Cade dopo inseguimento: in manette “lampadina”

Secondo gli investigatori era vicino allo sciolto clan Sapio e ieri è stato arrestato dopo un inseguimento. Si tratta di Salvatore Orefice, detto “lampadina” finito in manette a Marigliano con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Tutto è partito quando i carabinieri hanno effettuato una serie di controlli all'interno del rione Pontecitra e hanno notato a bordo di una moto due uomini con il volto coperto.

L'nseguimento

Così si sono messi sulle loro tracce e li hanno arrestati nei pressi dell'isolato 9. I due sono stati riconosciuti e, dopo un breve inseguimento, sono stati entrambi arrestati. Insieme al pregiudicato, è stato arrestato anche un uomo già noto alle forze dell'ordine del rione Luzzatti. Orefice era già ristretto agli arresti domiciliari e lì è tornato in attesa di essere giudicato con rito direttissimo per resistenza a pubblico ufficiale. Denunciato il 28enne per lo stesso reato.