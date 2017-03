Prova ad introdursi in un condominio con arnesi da scasso: arrestato

Nel corso di uno specifico servizio contro i furti in abitazione, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Torre del Greco hanno tratto in arresto per tentato furto aggravato un 58enne già noto alle ffoo.

L'uomo è stato notato e bloccato nell’atto di forzare, con arnesi atti allo scasso, la porta di accesso ai garage di un condominio nel centro di Portici.

Dopo le formalità, il 58enne è in attesa del rito direttissimo.