Ladro di batterie arrestato a Bagnoli: era il terrore del quartiere

Ormai era diventato una sorta di personaggio “leggendario” a Bagnoli. Aveva messo a segno una serie di colpi che l'avevano portato sulla bocca di molti abitanti della zona. Stanotte è stato bloccato però in flagranza di reato. Gli agenti del commissariato San Paolo hanno stretto le manette ai polsi al cosiddetto “ladro di batterie”. Il pregiudicato era, infatti, specializzato nel rubare batterie alle auto.

Gli agenti lo hanno arrestato intorno all'una a via Terracina. Aveva appena rubato una batteria da una Pegeout 206 che aveva ancora il cofano aperto. Perquisito, è stato trovato in possesso di anche di un'altra batteria e di tutto il materiale utile per lo scasso delle auto. Anche lo scorso dicembre venne già trovato in possesso di diverse batterie per auto e venne denunciato per ricettazione. Stavolta dovrà rispondere di furto nel processo con rito direttissimo.