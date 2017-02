Colpo in trasferta: rubano da un tir, poi chiamano un taxi per fuggire

Il colpo l'hanno portato a termine nell'area di servizio Po Ovest a Mantova: in cinque, di Napoli, hanno tagliato il telone di un tir in sosta, si sono appropriati della merce e infine sono stati colti in flagrante all'altezza di Carpi dalla polizia.

La banda ha agito tra mercoledì e giovedì, servendosi di due furgoni a noleggio e un'auto. Avevano rubato 1.300 paia di calzature sanitarie.

Scoperti dalla polizia in due hanno provato a scappare a piedi, anche chiamando un taxi. La vettura e però stata raggiunta dalla volante e loro arrestati. I cinque probabilmente rientravano a napoli per vendere la merce – dal valore di 15mila euro – sul mercato nero.