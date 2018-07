Arrestato Jorit, oggi manifestazione: "Sta bene, si organizza il rimpatrio"

L'arresto dello street artist napoletano Jorit, finito in manette ieri a Betlemme, ha sortito indignazione sui social. Jorit, famoso in città per il San Gennaro di Forcella e il Maradona di Ponticelli, era in Cisgiordania per realizzare un murales che ritrae Ahed Tamini, la giovanissima attivista palestinese finita in carcere. Molte persone hanno chiesto l'immediato rilascio di Jorit. Tra queste il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, che ha detto: "La libertà di Jorit è questione di democrazia".

Oggi è in programma un presidio in piazza Municipio per chiedere il rilascio dell'artista napoletano. Anche il padre di Jorit si fa sentire, attraverso i social: "Aiutatelo, mio figlio è sempre stato dalla parte dei più deboli", scrive l'uomo. Secondo le ultime notizie, Jorit sta bene, è ancora in stato di fermo e l'Ambasciata italiana starebbe organizzando il suo rimpatrio.