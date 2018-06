Progettava attentati in Italia, a Napoli arrestato un affiliato all'Isis

Si tratta del secondo arresto in due mesi: Sillah Osman, gambiano 34enne, in Italia da richiedente asilo, è stato arrestato a Napoli al termine di un'operazione antiterrorismo condotta da carabinieri e polizia. Era approdato in Italia un anno fa, ed era, secondo le indagini, sbarcato con finalità terroristiche: dopo un lungo addestramento in Libia, l'uomo, collegato all'Isis, avrebbe dovuto portare a termine un attentato. A fine aprile un cittadino gambiano di 21 anni, Alagie Touray, fu arrestato a Pozzuoli: per l'arresto di Osman è stata decisiva proprio la collaborazione di Touray. A quanto pare, il piano terroristico prevedeva l'uccisione di molte persone utilizzando un furgone lanciato a tutta velocità in un centro cittadino non meglio precisato.