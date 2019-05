Ricercato per tentato omicidio, si era rifugiato in Germania: arrestato

Al termine di una complessa attività investigativa effettuata da personale della Squadra Mobile – Sezione Criminalità Straniera, in collaborazione con il Servizio Centrale Operativo e il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, lo scorso 3 maggio, in territorio tedesco, veniva tratto in arresto dalla locale Polizia il cittadino extracomunitario Agim Bislimi, classe 1960.

Lo stesso era destinatario dell’Ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Napoli, dovendo espiare la pena di anni 6 di reclusione, e colpito da mandato di arresto europeo dell’11.02.2019 ai fini di estradizione verso l’Italia per il reato di tentato omicidio e lesioni personali aggravate.

L’attività info investigativa consentiva di individuare nella Germania la nazione dove il 59enne aveva trovato rifugio, pertanto nel 2019, si richiedeva alla Corte di Appello di Napoli, l’emissione di mandato di arresto europeo. La presenza del catturando in Germania, veniva confermata anche dall’Interpol, tramite l’omologo ufficio tedesco.