Arresto con inseguimento: 21enne in manette

Il 21enne A.V. è stato arrestato la scorsa notte dagli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale. Il giovane deve rispondere dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento di beni della pubblica amministrazione. Tutto è accaduto l’altra notte poco dopo le 2. Ad attirare l’attenzione degli agenti in servizio di controllo in piazza Garibaldi sono state le manovre spericolate e l’alta velocità con la quale il giovane percorreva quella piazza a bordo della sua auto. Alla vista della polizia, poi, il 21enne avrebbe invertito il senso di marcia pattinando sui copertoni per poi dirigersi in via San Pietro ad Aram.

Da lì è partito un inseguimento durato circa 5 minuti, al termine del quale, grazie ad altre volanti confluite in zona, l’autovettura è stata bloccata in via Giacomo Savarese. Una volta fermato il giovane avrebbe subito assunto un atteggiamento aggressivo ed insofferente nei confronti dei poliziotti prima contestando la legittimità del controllo e poi dando in escandescenza minacciando gli agenti ed aggredendoli con calci e pugni. Due poliziotti sono rimasti feriti e sono stati accompagnati al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giovanni Bosco dove sono stati medicati, le contusioni riportate sono state giudicate guaribili in tre giorni. Il 21enne è stato processato con rito direttissimo questa mattina ed è stato condannato a sei mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena.