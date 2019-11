Sfruttamento del lavoro e sequestro di persona: arrestato imprenditore nel napoletano

Intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro e sequestro di persona. Sono le accuse contestate a un imprenditore di Melito di Napoli arrestato dai Carabinieri del Nas insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro e della Compagnia di Marano e del Nucleo Elicotteri di Pontecagnano, nell'ambito di una serie di indagini a contrasto del caporalato.

L'operazione ha avuto inizio da un controllo effettuato in un laboratorio industriale di Melito, dove si lavorano pellami, calzature e borse. Lì i militari hanno accertato in un primo momento la presenza di 35 operai, dei quali 14 in nero, e, in una zona defilata, al di là di una porta blindata, un altro locale dove erano nascosti altri 43 dipendenti, tutti in nero, tra i quali una donna incinta e due minorenni.

Sequestrato il laboratorio, con le relative attrezzature, sono state contestate anche sanzioni penali e amministrative per inosservanze sulla normativa della sicurezza dei luoghi di lavoro e su quella relativa agli aspetti igienico-sanitari per 600mila euro.