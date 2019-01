Blitz all'alba: in manette uomo vicino al clan Polverino

È ritenuto vicino ai clan Polverino e Orlando egemoni nei comuni a nord di Napoli. Da questa mattina è tornato in carcere il 40enne Gianluca Troise. A stringergli le manette ai polsi sono stati i carabinieri del comando provinciale di Napoli, su ordine del Gip del tribunale di Napoli e su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.

Il 40enne era sottoposto all'obbligo di firma e in passato è stato assolto in appello per l'omicidio di Luigi Felaco, ucciso in un caseificio a Marano. In primo grado venne condannato all'ergastolo ma è stato poi assolto dall'accusa in appello. A dare la notizia del suo arresto è il Mattino.