Ruba lo zaino ad un ragazzo mentre mangia un panino: arrestato

Stava mangiando un panino con la fidanzata quando si è accorto che il suo zaino era stato rubato. A quel punto è uscito dal locale e ha visto i Carabinieri, ai quali ha chiesto aiuto.

È accaduto a Napoli, nel quartiere San Lorenzo, dove i Carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato per furto un 39enne catanese, già noto alle forze dell’ordine.

I militari sono stati allertati dalla vittima, un giovane che si trovava nel capoluogo campano per un viaggio di piacere, e hanno notato il 39enne in via Bologna, mentre correva con lo zaino del giovane.

Ne è nato un inseguimento, nel corso del quale l'uomo è stato bloccato e arrestato, mentre lo zaino è stato restituito al legittimo proprietario. Il 39enne si trova nelle camere di sicurezza della caserma, in attesa di giudizio.