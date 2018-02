Casandrino, arrestato mentre ruba 30 porte di alluminio

I Carabinieri di Grumo Nevano hanno arrestato per furto aggravato un 49enne di Sant’Antimo, già noto alle forze dell'ordine, sorpreso all’interno di una villa in costruzione, in cui si era intrufolato forzando il cancello di un appezzamento di terra confinante, mentre rubava 30 porte di alluminio in parte già caricate in auto.

1.500 euro il valore stimato della refurtiva che è stata restituita all’avente diritto. L’arrestato è in attesa del giudizio direttissimo.