Saccheggio al centro commerciale: in manette un 43enne del campo rom di Giugliano

Stavano rubando in un centro commerciale a Nola. Erano in tre: mentre due sono riusciti a fuggire – sono comunque in corso di identificazione – l'altro è stato arrestato. Si tratta di un 43enne già noto alle forze dell'ordine, domiciliato nel campo nomadi di Giugliano.

Dopo aver forzato la porta d’ingresso, i tre avevano saccheggiato televisori e casse acustiche, oltre ad essersi appropriati dell’incasso. Infine stavano caricando tutto sul furgone del proprietario dell’esercizio per portar via il bottino col mezzo.

Una telefonata al 112 ha però fatto arrivare sul posto i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Nola, che hanno fermato il 43enne arrestandolo per furto aggravato. La merce è stata riconsegnata ai titolari.