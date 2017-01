Arrestato mentre rubava auto: 46enne in manette

Con un'auto ne spingevano un'altra cercando di portarla via dal posto dove era stata parcheggiata. Quando è arrivata la polizia però, quello che spingeva l'auto da dietro si è dato alla fuga lasciando solo il conducente dell'altra auto in balia degli agenti. È successo questa notte a via Stadera dove gli agenti del commissariato Poggioreale hanno arrestato un 46enne pregiudicato del posto. Insieme ad altri due complici stavano rubando una Nissan Juke spingendola con un'Alfa Romeo 156.

L'uomo guidava l'auto rubata mentre i due complici erano a bordo dell'altra auto. Appena visti gli agenti di polizia, i due a bordo dell'Alfa hanno lasciato solo il proprio complice dandosi alla fuga. Anche l'uomo ha provato a scappare a piedi ma è stato bloccato dai poliziotti. L'auto era stata spostata nonostante il blocco elettrico dell'accensione. Era stata rubata ad un cittadino ucraino residente nel quartiere Vicaria in via Otranto.