Ruba in appartamento ma le telecamere registrano tutto: arrestato

Era convinto di averla fatta franca con il bottino di un furto in appartamento. Invece le telecamere di sorveglianza stavano registrando tutto e il suo volto era troppo noto alle forze dell'ordine per scamparla. In manette un 44enne di Boscotrecase accusato di furto aggravato all'interno di un appartamento di Striano. I carabinieri, coordinati dalla procura di Torre Annunziata, sono riusciti a ricostruire il furto avvenuto in via Roma lo scorso 16 marzo.

Il ladro era entrato in casa dopo aver forzato una finestra e ne era uscito con diversi oggetti preziosi e poche decine di euro in contanti. Era riuscito a scappare giusto in tempo visto che mentre stava uscendo aveva anche incrociato il figlio del proprietario dell'appartamento che chiamò subito i carabinieri. La visione dei filmati hanno permesso di arrivare immediatamente al pregiudicato che è stato portato in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia.