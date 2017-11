Arrestati due cittadini francesi: nella loro stanza d'albergo 42mila euro falsi

Gli agenti del Commissariato di Polizia Poggioreale, nell’ambito di una più vasta indagine, contro il fenomeno della produzione e spendita di banconote false, hanno intercettato due cittadini di origine magrebina, nati e residenti nella Francia meridionale.

I due, di 26 e 32 anni, avevano prenotato una stanza in un albergo napoletano quando i poliziotti hanno bussato alla loro camera, in cui sono stati trovati in possesso della somma di circa 42mila euro in banconote contraffatte del taglio di 20 e 50 euro.

Come ultimo espediente, i due hanno tentato di disfarsi dell’intera somma, custodita in una busta in cellophane, lanciandola dalla finestra dell’albergo.

L’intervento degli agenti, all’interno dell’albergo, è stato studiato nei minimi dettagli, tanto da disporre vari poliziotti lungo le possibili vie di fuga e, prevedendo che i due potessero disfarsi delle banconote, hanno sorvegliato dall’esterno la struttura alberghiera.

Tale azione ha consentito di prevedere la mossa dei due, recuperando l’intera somma di denaro. Nel corso della perquisizione, i poliziotti hanno anche rinvenuto e sequestrato due dosi di droga.

I due cittadini francesi, giunti in Italia con un’autovettura, sequestrata dai poliziotti, sono stati arrestati e condotti presso la Casa Circondariale di Poggioreale.