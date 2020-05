Estorsioni anche dal carcere: nuovo arresto per il boss Francesco Palermo

Francesco Palermo, boss dell'omonima famiglia camorristica, è detenuto nel carcere di Secondigliano. Si è visto notificare un provvedimento di arresto da parte dei carabinieri di Castello di Cisterna e Marigliano: è accusato - insieme ad altri tre indagati, a vario titolo - di estorsione continuata, aggravata dal metodo mafioso.

Secondo gli inquirenti, Palermo impartiva gli ordini proprio dal carcere, nel corso dei colloqui con i suoi familiari.

Le indagini dei militari sono partite dalle imposizioni subita da un imprenditore edile di Brusciano, dall'aprile al giugno 2019. Questi ha versato parte del "pizzo" richiesto sotto minaccia e dopo aver subito violenze.

Il boss Francesco Palermo era finito in carcere al termine di una inchiesta della Dda di Napoli sulla faida avvenuta nel bruscianese dal 2017 in poi. Con lui andò in carcere anche Tommaso Rega, detto "'o Chirichiell", reggente dell'omonimo clan.