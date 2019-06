Omicidio Attanasio, arrestato il boss Francesco Mazzarella

Il personale della Squadra Mobile della Questura di Napoli, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta di questa Direzione distrettuale antimafia, ha proceduto all’arresto di Francesco Mazzarella per il delitto di omicidio di Giovanni Attanasio, avvenuto l'8 giugno 1998.

Il provvedimento cautelare è stato emesso all’esito di una mirata attività di indagine, coordinata da questa Procura della Repubblica, che ha permesso di individuare, anche attraverso le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Salvatore Maggio, esecutore materiale dell’omicidio, il ruolo di mandante ricoperto dal destinatario dell’ordinanza cautelare.

In particolare, le indagini hanno consentito di accertare che Francesco Mazzarella, a capo dell’articolazione dell’omonimo clan, radicata ed operante in Piazza Mercato e zone limitrofe, aveva ordinato l’omicidio di Giovanni Attanasio perchè ritenuta persona appartenente e comunque contigua all’avverso clan Rinaldi, in una logica di dura e violenta contrapposizione tra le due organizzazioni criminali, risalente agli novanta e perpetuatasi sino ad oggi, finalizzata ad affermare il predominio assoluto su territori compresi tra San Giovanni a Teduccio ed il Centro Storico di Napoli.