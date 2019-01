Minacce via telefono: "Prendo la corda e vengo a legarti". Bloccato a Fuorigrotta

Quando gli agenti del Commissariato di Afragola lo hanno rintracciato in via Leopardi a Fuorigrotta, D.A.G., di 43 anni, portava con se’ una corda rossa di due metri circa. L’uomo aveva beneficiato di un permesso premio ma non era più rientrato presso la Casa di lavoro di una cittadina molisana.

Nel frattempo arrivavano con insistenza sul telefono cellulare della sua ex compagna dei messaggi minacciosi. Tra questi una foto della corda che portava con se’ quando è stato rintracciato e bloccato.

Incessanti le ricerche degli uomini del Commissariato di Afragola, che, muniti di un decreto di irreperibilità, hanno messo in moto ogni attività investigativa utile a rintracciare il reo, spingendosi fino al capoluogo campano, dove l’uomo è stato finalmente bloccato e condotto presso il carcere di Poggioreale.