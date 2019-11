Droga, piazza di spaccio “in famiglia”: tre arresti

A Torre Annunziata è stata scoperta una piazza di spaccio “a carattere familiare”, con la droga che veniva ceduta a casa del pusher. I carabinieri hanno arrestato e portato in carcere un uomo di 39 anni, la moglie di 49, e il fratello di 43 anni, con l'accusa di concorso in detenzione e spaccio di stupefacenti.

Le indagini sono partite dall'arresto in flagranza del 39enne e di sua moglie, sorpresi in possesso di tre grammi di cocaina, nove di crack, di uno spinello di marijuana e di materiale per confezionare stupefacenti.

Successivamente i militari hanno individuato il giro degli acquirenti e definito le modalità di spaccio della prolifica “piazza casalinga” del rione Provolera, in cui la droga era già pronta alla vendita. Dopo ripetuti appostamenti, i carabinieri hanno documentato 50 compravendite di stupefacenti.

Le misure cautelari sono state eseguite nella città di Latina, dove la famiglia si era recentemente trasferita.