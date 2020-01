Paura nei Quartieri Spagnoli, poliziotti minacciati con la pistola e presi a bastonate

Ieri pomeriggio i “Falchi” del Commissariato Montecalvario, transitando nei pressi di Salita Concordia, hanno notato due uomini che discutevano animatamente.

I poliziotti si sono avvicinati quando uno dei due ha estratto una pistola puntandola verso di loro mentre l’altro li ha aggrediti con una mazza da baseball.

Ne è nata una colluttazione durante la quale gli agenti sono riusciti a disarmare entrambi recuperando l’arma, una pistola calibro 9 con matricola abrasa, e rinvenendo inoltre un coltello con lama autobloccante lungo circa 15 cm.

S.P. 40enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione abusiva di arma clandestina, ricettazione, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, mentre R.M., 35enne napoletano anch’egli con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.