Spara contro i poliziotti nel corso di un inseguimento: arrestato 19enne

Gli agenti della sezione “Volanti” dell’U.P.G. hanno arrestato nella notte un 19enne pregiudicato dei Quartieri Spagnoli, ex appartenente alle “Teste matte” e attualmente inserito nel gruppo denominato “cani sciolti”.

Il giovane, in compagnia di un amico, era in sella ad uno scooter quando è stato intercettato dai poliziotti mentre, a folle velocità, sfrecciava in via S. Anna dei Lombardi, all'incrocio con via Capitelli.

Il passeggero dello scooter, il 19enne, non ha esitato ad impugnare una pistola puntandola contro gli agenti e sparandogli contro due colpi, che fortunatamente non hanno provocato feriti.

Grazie al coordinamento della Sala Operativa, sono intervenute altre volanti nel tentativo di fermare la folle corsa dei due giovani, che poco dopo sono andati a sbattere, a causa di una manovra azzardata, contro un'auto in transito.

Il conducente, benché ferito per la rovinosa caduta, è riuscito a fuggire, lasciando cadere a terra un revolver, risultato essere uno Smith&Wesson, calibro 18special, con la matricola abrasa, completo di 5 cartucce.

I poliziotti hanno bloccato il 19enne che, poco prima, aveva esploso i due colpi di arma da fuoco contro di loro, recuperando una pistola semiautomatica calibro 7,65, completa di 6 cartucce.

Nonostante la giovane età, il 19enne risulta essere pregiudicato per reati quali tentato omicidio, ai tempi in cui era ancora minorenne, per rapina e porto di oggetti atti ad offendere.

Il giovane è stato condotto questa mattina presso la Casa Circondariale di Poggioreale, perché responsabile dei reati di tentato omicidio, ricettazione e porto illegale di armi clandestine, resistenza aggravata a pubblico ufficiale.