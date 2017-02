Evasione: in manette il vivandiere del latitante Nappo

Viene ritenuto dagli investigatori il vivandiere del latitante e allora reggente del clan Gionta, Ciro Nappo. Oggi è stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari dove sta scontando una condanna a due anni e quattro mesi per spaccio di droga. Si tratta di un 43enne ritenuto vicino al clan Chierchia-Fransuà, da anni alleati dei “valentini” nella gestione dei loro affari criminali. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Torre Annunziata, guidati dal luogotenente Egidio Valcaccia, mentre camminava nei pressi del rione Provolera.

Intorno alle 16 e 30 è stato fermato da dei militari che l'hanno riconosciuto mentre camminava non molto distante dalla sua abitazione. Ametrano ha anche provato a scappare ma è stato bloccato pochi passi più in là in vico Asilo Infantile. I militari lo hanno di nuovo accompagnato agli arresti domiciliari anche se dovrà comparire dinanzi al giudice monocratico del tribunale oplontino per il processo per evasione. Su di lui continua a pendere l'accusa di aver agevolato la latitanza di Nappo fornendogli viveri nel casolare di via Panoramica a Trecase dove venne arrestato l'anno scorso.