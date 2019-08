"Arrestatemi, meglio il carcere che stare in casa con mia moglie": 48enne evade

Un 48enne sorvegliato speciale, originario di Torre Annunziata ma residente a Trecase - recluso ai domiciliari - è fuggito da casa dopo una lite con la moglie, consegnandosi ai carabinieri. "Arrestatemi", ha detto l'uomo - secondo quanto riportato dal Fatto Vesuviano. "Ho evaso i domiciliari, ma meglio andare in carcere che stare in casa con mia moglie". L'uomo, con precedenti per spaccio, è stato arrestato per aver violato gli obblighi della sorveglianza speciale.