Pizzo chiesto con lo smartphone: due arresti nel clan D'Alessandro

A Castellammare di Stabia due persone sono state arrestate per estorsione aggravata dal metodo mafioso: si tratta di un 33enne sottoposto alla misura della vigilanza e imparentato con personaggi legati al clan D'Alessandro, ed un complice 18enne incensurato.

I due si erano presentati al titolare di un bar di piazza Giovanni XXIII mostrandogli uno smartphone che mostrava questo messaggio: "Vengo a nome di Scanzano, dammi 1.500 euro per i carcerati".

Scanzano è il rione roccaforte dei D'Alessandro, un modo per far capire che si trovavano lì per conto del clan. Al rifiuto del barista, il 33enne si è appropriato dei soldi contenuti nella cassa, circa 200 euro, anticipando che sarebbe tornato il giorno dopo a prendere il resto.

L'esercente ha chiamato i carabinieri, che hanno bloccato i due e li hanno perquisiti. Il 33enne aveva ancora addosso i soldi appena presi dalla cassa, mentre il 18enne incensurato aveva un revolver a salve.