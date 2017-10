Estorsioni a sacrestano, fedeli e sacerdote durante la messa: arrestato

I Carabinieri della stazione di Barra hanno arrestato un 45enne, già noto alle forze dell'ordine, per 2 estorsioni, una semplice e una aggravata.

I FATTI - Il 23 agosto il 45enne entrò nella sacrestia di una parrocchia a Ponticelli e inveì contro il sacrestano: se non gli avesse dato del denaro non se ne sarebbe andato, anzi avrebbe anche aggredito 2 fedeli lì presenti. Si parò poi davanti alla porta per impedire alle vittime di uscire. I 3 malcapitati si trovarono costretti a svuotare i portafogli e a mettere insieme quello che avevano, 16 euro.

A inizio settembre, stesso copione nelle navate di una chiesa a San Giorgio a Cremano. durante tutta la funzione il 45enne minacciò il sacerdote che se non gli avesse consegnato denaro, avrebbe messo una bomba nella parrocchia. Il malvivente smise di urlare e proferire minacce solo dopo aver ricevuto 15 euro.



Su tali episodi hanno indagato i Carabinieri della stazione Barra, delineando un quadro accusatorio nei confronti dell’uomo, condiviso dall’autorità giudiziaria, che ha emesso a carico dell’indagato un’occ in regime domiciliare.