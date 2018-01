Estorsione: in manette uomo dei Lo Russo

Era sfuggito ad un blitz di fine novembre contro il suo clan scappando in Spagna. Nuova ordinanza di custodia cautelare ai danni di Cristofaro Sibillo, 27enne ritenuto vicino al clan Lo Russo. I militari della compagnia “Vomero” gli hanno notificato l'ordinanza in carcere dopo averlo arrestato a fine dicembre mentre scendeva da un traghetto proveniente da Barcellona. L'accusa ai suoi danni è di estorsione aggravata dall'utilizzo del metodo mafioso.

Per conto del clan attivo tra Miano, Marianella, Piscinola, Chiaiano e Capodimonte, il 27enne partecipò ad una spedizione per chiedere il pizzo al titolare di un club. L'accusa risale al 30 luglio 2016 quando insieme ad altri sodali si recò nel locale della vittima. Sibillo era sfuggito al blitz dello scorso 20 novembre quando vennero arrestate 43 persone ritenute legate al clan napoletano. Dopo averlo intercettato in Spagna venne arrestato al suo ritorno in Italia lo scorso 29 dicembre e adesso la nuova ordinanza gli è stata notificata nel carcere di Civitavecchia.