Tenta estorsione a imprenditore minacciando di farlo saltare in aria: arrestato

I Carabinieri della stazione di Frattamaggiore hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Dda nei confronti di un 25enne del luogo, ritenuto affiliato al clan dei “Pezzella” attivo tra Frattamaggiore, Cardito e i comuni limitrofi.

Il giovane è ritenuto responsabile di aver tentato di estorcere, con finalità mafiose, denaro al titolare di una ditta manifatturiera della città. Presentatosi nella sede della ditta, il 25enne ha provato ad intimidire il titolare: "Vi do 2 ore di tempo per andare dagli amici di Frattamaggiore, se no vi faccio saltare con tutta la fabbrica".

Le indagini hanno ricostruito la vicenda e portato a delineare il quadro accusatorio nei confronti del 25enne, condiviso dall’autorità giudiziaria, che ha portato all’emissione della misura cautelare.

Dopo le formalità, l’arrestato è stato tradotto al centro penitenziario di Secondigliano.