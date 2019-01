Aveva 113 dosi di eroina in auto: incensurato in manette

Un incensurato di 60 anni è stato arrestato dagli agenti del commissariato Scampia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli investigatori lo ritengono il fornitore di droga agli spacciatori della zona. Ieri pomeriggio gli agenti lo hanno seguito mentre era alla guida di un’auto, fino in via Rione Don Guanella dove, una volta sceso, ha aperto un’altra auto parcheggiata, una Focus, prendendo della droga nascosta sotto ad un sediolino.

In quel momento sono intervenuti gli agenti che hanno trovato e sequestrato 113 dosi di eroina per un peso di circa 33 grammi mentre addosso è stata rinvenuta la somma di euro 206,00. L’uomo è stato arrestato e condotto presso il carcere di Poggioreale.