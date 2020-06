Emilio Fede: "Sono terrorizzato, mi hanno arrestato davanti a tutti"

"Il mio arresto? E' stata una cosa terrorizzante. Compivo gli anni e da Milano, con i domiciliari finiti, sono partito per trascorrere due giorni con mia moglie. Siamo andati al ristorante a mangiare una pizza io e lei, e là sono arrivati i carabinieri, notificandomi gli arresti per il reato di evasione". Questo il racconto all'Adnkronos del giornalista Emilio Fede dell'arresto a Napoli per evasione dai domiciliari.

"Mi viene contestato di essere partito da Milano quando non c'era ancora la firma sui servizi sociali. Sono stato accompagnato in albergo e ora non posso nemmeno affacciarmi alla finestra - dice ancora Fede. "Io sono claustrofobico, sono stato operato alle vertebre e non posso camminare da solo, devo essere accompagnato e con il bastone. E' stato un arresto davanti a tutti, sono terrorizzato che si possa prendere un essere umano, non Emilio Fede, e arrestarlo così".