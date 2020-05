Villaricca, quarantenne arrestato per detenzione: nascondeva hashish nel caminetto

I Carabinieri della Stazione di Villaricca hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio F.P., un quarantenne del posto già noto alle forze dell'ordine. I militari hanno fermato l’uomo a bordo della sua auto con targa straniera. Durante il controllo l’uomo ha cominciato ad agitarsi e i carabinieri hanno deciso di perquisirlo. E' stato trovato in possesso di una dose di hashish e una di cocaina. La perquisizione è stata estesa anche presso la sua abitazione dove, all’interno del caminetto, sono stati trovati due panetti di hashish dal peso di 60grammi, una busta di marjuana dal peso e materiale per il confezionamento.

Arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.