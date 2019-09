Marito e moglie in moto, lui è insofferente dopo l'alt dei poliziotti: nascondeva cocaina

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, durante un servizio di controllo del territorio, hanno bloccato, in via rampa Nunziante, una coppia di coniugi a bordo di una moto. L’uomo sin da subito è apparso insofferente al controllo da parte dei poliziotti i quali hanno rinvenuto, all’interno della tela di protezione del casco indossato, 51 grammi di cocaina. M.C., 42enne, è stato arrestato e la moto sottoposta a sequestro.

Inoltre, gli agenti del Commissariato San Giovanni- Barra, durante il servizio di controllo del territorio in corso San Giovanni, hanno notato un giovane a bordo di una moto il quale alla loro vista si è allontanato tentando la fuga. Il motociclista è stato bloccato ed in suo possesso è stato rinvenuto un involucro di carta contenente 0,6 grammi di hascisc, 6,4 di marijuana e la somma di 100 euro. L’uomo, un 22enne, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.