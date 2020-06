"Cosa nasconde nella cabina?": spacciatore arrestato sulla spiaggia

Stamattina gli agenti del Commissariato San Giovanni Barra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in vico Marina ai due Palazzi (San Giovanni) un uomo che, dopo aver prelevato qualcosa all’interno di uno stabile, si è diretto verso le cabine posizionate nelle vicinanze della passeggiata che costeggia il mare.

I poliziotti hanno bloccato l’uomo trovandolo in possesso di tre buste contenenti 150 involucri del peso complessivo di circa 167 grammi di marijuana mentre, in una fenditura delle cabine in legno, hanno rinvenuto altri due involucri con la stessa sostanza, un bilancino e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

G.A., 55enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.