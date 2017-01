Droga ai Poverelli, donna in manette

Cocaina e marijuana all'interno di uno dei rione cittadini più problematici. Ancora un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti nel rione “Poverelli” di Torre Annunziata. A finire in manette è stata una donna di 46 anni arrestata dai carabinieri oplontini. Si tratta di C.D.S. trovata in possesso di droga dai militari della Radiomobile. In particolare la donna aveva 73 grammi di marijuana, divisa in due involucri, e altri 72 grammi di cocaina divisa in due buste sottovuoto oltre che 20 dosi termosaldate.

La donna è stata portata in caserma per le formalità di rito e poi riportata nella sua abitazione dove resterà agli arresti domiciliari prima di comparire dinanzi al giudice del tribunale oplontino per l'udienza di convalida dell'arresto e il processo con rito direttissimo.