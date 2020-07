Via vai sospetto di ragazzi nei pressi di un palazzo: la scoperta dei Carabinieri

Nella prima serata di mercoledì, nei pressi dei palazzi popolari di Via Scarpetta, i Carabinieri della Stazione di Napoli Ponticelli hanno notato un via vai sospetto: attorno ad un civico della zona circolavano troppe persone.



Quando hanno compreso cosa stesse accadendo, i militari sono entrati in azione e hanno bloccato un 30enne del posto, incensurato.

Nel corso della perquisizione i militari hanno scoperto che l'uomo nascondeva decine di dosi di "erba" all'interno di una vettura parcheggiata in strada: al suo interno 145 involucri di marijuana per complessivi 125 grammi.

Nella sua abitazione hanno poi rinvenuto due bilancini per la pesatura delle dosi e materiale vario per il loro confezionamento. Arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio, l'uomo è stato tradotto al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.