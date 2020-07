“Quante palline ti servono?”: Carabinieri in borghese scovano pusher nel cuore di Napoli

Spaccio nella movida cittadina, ancora un arresto dei Carabinieri in Largo San Giovanni Maggiore, nel cuore di Napoli.

Il luogo in cui la movida vede assiepati centinaia di giovani, questa notte è stato teatro di un altro arresto per spaccio, eseguito dai Carabinieri del Nucleo Operativo Centro.

Come già accaduto il 21 giugno scorso, i militari erano confusi nella folla: in borghese nessuno ha sospettato della loro presenza.

Quando hanno individuato il pusher di turno, che al suo “cliente” ha chiesto “quante palline ti servono?”, i militari sono intervenuti facendo scattare le manette.

A finire nei guai un 29enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine. Nelle sue tasche ben 8 involucri di cellophane termosaldati contenenti cocaina.

Arrestato per spaccio di stupefacente, l'uomo è stato giudicato nelle aule del Tribunale di Napoli: per lui 9 mesi di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Per l’acquirente una segnalazione alla Prefettura quale assuntore di droga.